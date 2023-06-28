إيران ترفع دعوى بمحكمة العدل الدولية ضد كندا

رفعت إيران دعوى في محكمة العدل الدولية ضد كندا لأن أوتاوا تسمح برفع دعاوى تعويضات مدنية أمام محاكمها ضد طهران، وتتهم الأخيرة بالإرهاب، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وبحسب الدعوى التي رفعتها إيران، والتي نشرتها المحكمة التابعة للأمم المتحدة، فإن تصرف كندا ينتهك حصانة الدولة التي يكفلها القانون الدولي.

ويأتي رفع الدعوى في محكمة العدل الدولية بعد ما يزيد على أسبوع من إعلان الحكومة الكندية فرض عقوبات على قضاة إيرانيين لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012 وأدرجتها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.