أب تركي بجانب صور بناته في المقابر تثير استعطاف السوشيال ميديا

أثارت صورة لأب تركي يرقد في المقابر ومنهمر في البكاء الكثير من الجدل عبر تطبيق تويتر السوشيال ميديا.



فقد مر عيد الأضحى على الأب دون عائلته التي فقدها بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده في فبراير.

وقد جلس الأب بجانب صور بناته الأربع المعلقة بجانب قبرهم وقد انشغلت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بصورة الأب الحزينة، والتي ظهر فيها يبكي عند قبر بناته الأربع اللاتي لقوا مصرعهم بسبب زلزال تركيا المدمّر الذي ضرب الكثير من المناطق من كل من سوريا وتركيا وذلك يوم السادس من فبراير من العام الماضي ليتسبب في آلاف القتلى والجرحى وليتسبب في ترك الكثير من سكان تركيا لمنازلهم.