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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. السعودية تطلق السكوتر الكهربائي في الحج | شاهد

السكوتر الكهربائي
السكوتر الكهربائي يخدم الحجاج

أطلقت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أول رحلة للسكوتر الكهربائي بين محطة كدان" بمشعر منى ومحطة باب علي المؤدية للمسجد الحرام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وفرت الهيئة 1000 سكوتر كهربائي للحجاج في حج 1444هـ؛ بعد تجربته العام الماضي، لتسهيل تنقلهم وتوفير خيارات نقل متعددة.

وزير النقل يتابع انطلاق أول رحلة للسكوتر الكهربائي
وزير النقل يتابع انطلاق أول رحلة للسكوتر الكهربائي
انطلاق أول رحلة للسكوتر الكهربائي

وتهدف الخدمة إلى تحسين تجربة الحجاج، وتسهيل تنقلهم أثناء تأدية الحج وتقليص مدة التنقل خلال تحركهم، كما جرى تخصيص مسارات محددة معزولة عن حركة المشاة المركبات لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج.

ويتكون مسار الخدمة من حارتين ذهاباً وإياباً، ويبلغ طوله (2 كم) تبدأ من محطة كدانة حتى نفق محبس الجن، المؤدي إلى محطة باب علي بالمسجد الحرام.

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ووفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للاستفادة منها،كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطويرها وتحسينها ووضع الاشتراطات اللازمة لها.
 

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