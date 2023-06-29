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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لأبناء تامر حسني في عيد الأضحى| شاهد

صدى البلد

شاركت بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، صوراً جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفلت مع أبنائها بعيد الأضحى، وخطفا الأنظار في ظهور مميز عبر خاصية الاستوري.

يذكر أن النجمة بسمة بوسيل، أهدت أغنية للفنانة ميرنا نور الدين، خلال حفل زفافها الذي أقيم مؤخرا في مدينة الشيخ زايد. 

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى "تاليا".

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا"، وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم".

 

الفنان تامر حسني طليقه الفنان تامر حسني أبناء تامر حسني التواصل الاجتماعي انستجرام

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