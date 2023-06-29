"الأهرام" في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: مصر الآن تتمتع بمكانة مرموقة إقليميا وعالميا

أحيت صحيفة (الأهرام) الذكرى العاشرة لثورة الشعب المصري في 30 يونيو، بقيادة قواته المسلحة الباسلة، التي أخذت البلاد إلى بر الأمان، منوهة بما قامت به القيادة المصرية عقب هذه الثورة من إنتاج لتصور جديد لإعادة بناء الدولة.. قائلة "بعد 10 سنوات، نرى كيف تتمتع مصر بمكانة مرموقة، ليس إقليميا فحسب، وإنما على مستوى العالم كله، ويكفي أن نتابع مدى الحفاوة التي يتم بها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية لندرك تلك الحقيقة".



واستذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (30 يونيو وأمن مصر القومي) - أجواء الاضطرابات، والانفلات الأمني التي كانت تعيشها البلاد قبيل ثورة 30 يونيو، حيث كانت الأعمدة والقواعد والثوابت الأساسية للدولة المصرية، كمؤسسات الأمن، ومرفق العدالة، وهياكل الاقتصاد من صناعة وزراعة وخدمات، وأيضا منظومة القوانين والتشريعات، على وشك الانهيار.



واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "غدا، يكون قد مر على ثورة (30 يونيو 2013) 10 سنوات، والذين عايشوا ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من اضطرابات، وانفلات أمني، ثم خروج فئات الشعب المصري في كل الأرجاء، رافضين هذا الانفلات، يتذكرون أن أحد أسباب هذا الخروج هو إحساس المصريين بأن الأمن القومي المصري، كان يتعرض لخطر عظيم غير مسبوق".

وأضافت أن الأمر بلغ حدا بأن الكبار والصغار تملكهم الخوف على مصير هذا الوطن، حيث مثلت العمليات الإرهابية تهديدا هائلا لاستقرار مصر، وبكل تأكيد لن، ولا يمكن أن ننسى كم كانت صعبة علينا تلك الأيام.



ورأت الصحيفة أن ثورة الشعب في 30 يونيو - بقيادة قواته المسلحة الباسلة - أخذت البلاد إلى بر الأمان، وربما لا يعرف الكثيرون أنه كان ثمة خطر داهم آخر يتربص بالمصريين، هو خطر انهيار الوحدة الوطنية - لا سمح الله - نتيجة لمؤامرات وأجندات خارجية كان يتم تنفيذها بأياد داخلية للأسف؛ فخلصتنا منها ثورة 30 يونيو.

من ناحية أخرى، فبقدر ما أوقفت محاولات إسقاط مؤسسات الدولة - والحديث للصحيفة - أنتجت تصورا جديدا لإعادة بناء الدولة، ويعرف دارسو السياسة والاجتماع أن الأمن القومي لأي دولة له جناحان، خارجي وداخلي، بل إن الأمن القومي يبدأ أساسا من الداخل، ويمتد إلى الخارج، ويتحقق ذلك ببناء اقتصاد وطني قوي منيع متماسك.



وتابعت: بالفعل بدأنا بعد 30 يونيو عملية تنمية شاملة - ما زالت تجري حتى الآن - وعندما تكتمل سنكون أمام دولة عصرية، يقوم اقتصادها على التكنولوجيا الحديثة المتطورة، وعلى الابتكار والتنوع، وهكذا بدأنا في وضع برامج وخطط إقامة مشروعات عملاقة للبنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر القائم على الحفاظ على البيئة، ومكافحة آثار التغير المناخي، وبديهي أن التنمية المستدامة هي حجر الأساس لأي أمن قومي حقيقي ومتماسك.

وأردفت: إلى جانب ذلك، كان من الضروري على القيادة السياسية - التي قادت ثورة 30 يونيو - أن تسارع إلى التحرك للتعامل مع هذه الظروف الإقليمية الكارثية؛ حفاظا على الأمن القومي للوطن المصري.

