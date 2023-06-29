مجموعة مصر.. منتخب النيجر يفوز على الجابون 1- 0 في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

فاز منتخب النيجر الأولمبي لكرة القدم، على نظيره منتخب الجابون بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما المقامة حاليا في المغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.



ويتواجد منتخبا النيجر والجابون في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما، إلى جانب منتخبي مصر ومالي.



سجل هدف منتخب النيجر والمباراة الوحيد، اللاعب عبدول موموني من ضربة جزاء في الدقيقة ٦٠.

وأشعل فوز منتخب النيجر على نظيره الجابوني، حسابات التأهل في المجموعة الثانية، حيث ارتفع رصيد النيجر إلى أربع نقاط ليتساوي مع منتخب مصر في الصدارة، فيما ودع منتخب الجابون البطولة بشكل رسمي بعدما تلقى الخسارة الثانية على التوالي، وظل بدون رصيد في المركز الرابع.



وكان منتخب مصر قد حقق انتصاره الأول في البطولة الإفريقية اليوم، على حساب منتخب مالي بهدف دون رد سجله اللاعب إبراهيم عادل.