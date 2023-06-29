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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي: المدفعية تدمر معاقل محصنة للقوات الأوكرانية

صدى البلد

قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "جنوب" بالجيش الروسي فاديم أستافيف، إن مدفعية هذه المجموعة دمرت معاقل محصنة وكذلك 3 أطقم هاون من عيار 120 مم، تابعة للواءين بالقوات الأوكرانية.


وأضاف المسئول بالجيش الروسي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس - "دمرت مدفعية مجموعة جنوب بالجيش الروسي، معاقل محصنة تابعة للواء الاقتحام المستقل الأوكراني الثالث بالقرب من قرية كالينوفكا، واللواء الآلي رقم 110 بالقوات الأوكرانية في أفدييفكا".


وتابع "خلال تبادل القصف المدفعي على مارينكا، دمر رجال مدفعية المجموعة، 3 طواقم لمدافع هاون معادية".

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