هنا أشعر بالأمان.. مكتبات عامة تصبح ملاذا للمهاجرين في فرنسا

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن أوضاع اللاجئين في فرنسا، حيث يصعب إحصاء أعداد المهاجرين الذين يجدون ملاذاً في المكتبات لكسر عزلتهم والهروب من اكتظاظ مراكز الاستقبال ومن التفكير في وضعهم الإداري.

داخل المكتبات أنت لست مطالباً بإبراز أوراق تثبت هويتك، تنعم بالتدفئة في الشتاء ويمكنك شحن هاتفك وحتى تحسين مستواك في اللغة الفرنسية.



في فرنسا يجد الكثير من المهاجرين، الذين لا يمتلكون مكاناً يؤويهم، ملاذاً هادئاً في المكتبات العامة، التي لا تطلب منهم المال وتقديم وثائق هوية.



وأصبحت مكتبة "لو شان ليبر" تقدّم حالياً مساعدة في الإجراءات الإدارية وكتباً بلغة "فرنسية مُبسّطة" وورش عمل لتعليم اللغة الفرنسية "يزيد الطلب عليها كثيراً".