إنفوجراف .. إنشاء 25 ألف وحدة سكنية بمشروع العمارة الخضراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروع العمارة الخضراء.

واوضح الانفوجراف ان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت سير العمل بمشروع "العمارة الخضراء" الذي تم إطلاقه من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، ويتميز الإسكان الأخضر باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية.

واشار الي ان يتم انشاء 25 الف وحدة سكنية بمشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين داخل 4 مدن مصرية تنفيذا لتوصيات مؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ .