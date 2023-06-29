الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 شهور بعد تلميح باول لرفع الفائدة

ظلت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر بعدما ترك جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة مجددًا بهدف كبح جماح التضخم.



وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.25% إلى 1912.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ منتصف مارس آذار عند 1902.69 دولار للأونصة.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% لتسجل 1920.50 دولار للأونصة.



واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر.



وقال باول إن من المرجح رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين وتوقع ألا يتراجع التضخم إلى مستوى 2% المستهدف قبل عام 2025.



وبحسب خدمة فيدووتش التابعة لشركة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 81% رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.



ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 22.86 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 916.73 دولار، وقفز البلاديوم 1% إلى 1261.66 دولار بعدما هبط لأدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة في الجلسة الماضية.