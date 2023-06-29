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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن المؤبد .. عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات في عيد الأضحى

ألعاب نارية
ألعاب نارية

يحتفل المصريون اليوم بثاني أيام عيد الأضحى المبارك ، وقد يتجه الكثير من التجار لبيع الألعاب النارية في هذه الأيام بالمخالفة ، ولا يعلمون أن حيازتها وبيعها تعرضهم للمسائلة القانونية ، نتيجة كونها تتسبب في هلع المواطنين . 

 

عقوبة حيازة الألعاب النارية 

 

واجه قانون العقوبات هذه الجرائم، حيث نصت المادة 102 من القانون على أن يعاقب حائزو أو مستخدمو أو مستوردو أو حائز او مصنعو هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

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ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

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