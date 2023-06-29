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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم روسي عنيف في مختلف أنحاد البلاد.. إعلان عاجل من أوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في سومي وخاركيف ودنبيرو تحسبا لهجمات صاروخية روسية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرانفورم"، ذكرت هيئة الاركان الأوكرانية بأن روسيا شنت 52 ضربة صاروخية بعضها استهدف مواقع مدنية مأهولة بالسكان، إلى جانب هجمات فاشلة في أفدييفكا وباخموت.  

وأضافت أن قوات الجيش الأوكراني خاضت 40 اشتباكا في محاور  ليمان وباخموت ومارينسكي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع الجيش الأوكراني في بيان له "أطلقت طائرة قوات الدفاع 11 ضربة على مجموعات القوى العاملة، وخمس ضربات استهدفت أنظمة صاروخ مضادة للطائرات وضربة واحدة استهدفت ومقر قيادة للعدو".

وأوضح البيان أن "أفراد جيشنا تمكنوا من تدميرا طائرة روسية SU-25 و 3 طائرة بدون طيار استطلاع من المستوى التشغيلي.. كما ضربت وحدات القوات الصواريخ الأوكرانية والمدفعية مستودعا للذخيرة، و 11 وحدة مدفعية لإطلاق النار، وثلاثة أنظمة دفاعية مضادة للطائرات، ومحطتي حرب إلكترونية وهدفا آخر مهما للعدو؛ إلى جانب ستة طائرات بدون طيار كاميكاز".

واستطرد البيان "شن العدو هجمتين صاروخيتين و 50 ضربة جوية، بالإضافة إلى 52 هجمات MLRs على مواقع قواتنا والمناطق المكتظة بالسكان. لسوء الحظ، بالإضافة إلى البنية التحتية المدمرة، تأثر المدنيون.. ففي اتجاه ليمان، أجرى العدو عمليات هجومية غير ناجحة في منطقة روزدوليفكا.و تم تسجيل هجمات جوية شنها العدو في مناطق بيلوهوريفكا ، منطقة لوجانسك، ومنطقة دونيتسك".

وأكد البيان أن "أكثر من 10 قرى، على وجه الخصوص ، نيفسك ، بيليهورييفكا في منطقة لوجانسك، وتوسيسكي ، فيرنايوكامانسكي ، وروزدوليفكا في منطقة دونيتسك ، تعرضت لإطلاق نيران مدفعية العدو.. وفي اتجاه باخموت، أجرى العدو عمليات هجومية غير ناجحة".

وحذرت هيئة الأركان الاوكرانية في ختام بيانها من أن احتمال هجمات الصواريخ الروسية والضربات الجوية على أراضي أوكرانيا بأكملها لا تزال مرتفعة.

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