لتجنب المشاكل الصحية.. خطوات تنظيف وعمل الممبار في العيد

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية إنه يفضل توخي الحذر عند تناول أمعاء الأضحية. فعلى الرغم من أن الأمعاء لا تشكل خطورة على الصحة عموما، إلا أنها قد تحتوي على بكتيريا أو فيروسات يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي إذا لم يتم تنظيفها بشكل جيد.

وأضاف شمس في تصريحات خاصة لصدى البلد: تكون الأمعاء ملوثة بالمواد الكيميائية التي يتم استخدامها في عملية الذبح والتي لا تتم إزالتها بشكل كامل. وبالتالي، ينصح بتناول أمعاء الأضحية بحذر، والتأكد من تنظيفها جيداً وطهيها بشكل كاف لتجنب أي مشاكل صحية. ويفضل تجنب تناولها إذا كان هناك شك في نظافتها أو سلامتها.

كيف يتم تنظيف الممبار؟

تنظيف الأمعاء يتطلب بعض العناية والحذر للتأكد من إزالة أي بقايا أو مواد غير مرغوب فيها. وهناك عدة خطوات يمكن اتباعها لتنظيف الأمعاء بشكل جيد، وهي كالتالي:

1. غسل الأمعاء بالماء الجاري: يمكن أولاً غسل الأمعاء بالماء الجاري لإزالة أي بقايا دم أو أوساخ.

2. تقشير الغشاء الداخلي: يمكن استخدام سكين صغيرة لتقشير الغشاء الداخلي لإزالة أي بقايا غير مرغوب فيها.

3. النقع في الماء: يمكن وضع الأمعاء في وعاء مليء بالماء البارد وإضافة بعض الملح للمساعدة في إزالة أي بقايا.

4. التفتيت: يمكن استخدام فرشاة صغيرة أو قطعة قماش لتفتيت الأمعاء وإزالة أي بقايا أخرى.

يجب التأكد من تنظيف الأمعاء بعناية، وشطفها جيداً بالماء النظيف بعد تنظيفها. ويجب التأكد من التخلص من أي جزء غير مرغوب فيه، وخاصة الأجزاء التالفة أو المتسخة.