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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

صدى البلد

لاقى أحد رواد السوشيال ميديا ردود أفعال واسعة على “ بوست” نشره بإحدى صفحات الفيس بوك و طلب عبره التبرع له  بـ كيلو لحم من أضحية العيد .

وكتب الشاب:"مساء الخير.. أنا محرج بس كنت عايز أسالك لو ممكن تنزل عندك لو حد عامل أضحية العيد السنادي في نطاق الدقي يتبرعلي بكيلو لحمه انا عايش انا وامي ".

وأطلق محمد طاهر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتبرع له عبر صفحتة، وتفاعل معه عدد كبير من المصريين.

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:"ابعتلي رقم فودافون كاش واحوله"،" انا من الدقي ابعتلي رقمه"،"ابعتلي هو فين وهروحله".

وهي التعليقات التي أبرزت  السمة الأكثر شهرة لدى المصريين والتصاقا بهم وهي الشهامه والجدعنة  ومساندة أحدهم الآخر في كل وقت .

 

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