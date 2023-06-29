جميل عفيفي: الشباب هم وقود الجمهورية الجديدة

قال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، إن الشباب هم وقود الجمهورية الجديدة، وهم المسؤولين عن الجمهورية الجديدة والبلاد

وأضاف جمال عفيفي، خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي يولي الشباب اهتماما كبيرا وواضحا، منذ تولية حكم البلاد، من خلال تأهيلهم وتمكينهم.

واسترسل: الرئيس السيسي مقتنع للغاية بفكر الشباب وجهودهم في حماية وإدارة الجمهورية الجديدة، في المستقبل.



وأكمل: هناك دمج واضح للشباب داخل كافة مؤسسات الدولة، فهم يمتلكون الفكرة والرؤية الجديدة، مؤكدا على أن دور الشباب لا يقتصر على العمل السياسي، بل يشمل بناء الدولة وتنميتها.