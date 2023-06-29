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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

24 مليار دولار.. خطة مصرية لحل أزمة الأخضر من خلال هذا القطاع

الثروة المعدنية
الثروة المعدنية

تسعى الدولة المصرية، لتعزيز إنتاجها من مصادر الطاقة، من النفط والغاز، عبر توسيع قاعدة التنقيب والاستكشاف، لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة، في إطار خطتها لزيادة الصادرات البترولية بنسبة 15%، لتحقيق مستهدف الـ 21 مليار دولار هذا العام، على أن تزيد بنفس النسبة عام 2024، لتصبح 24 مليار دولار، وذلك حسب تقرير للشرق بلومبرج.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أكد مؤخرا أن صادرات مصر البترولية حققت رقماً قياسياً في عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار في 2021، بنمو 41% على أساس سنوي، موضحا أن نمو الصادرات البترولية جاء مدعوما بتحقيق قفزة كبيرة في معدلات تصدير الغاز، وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة.

بوابة جديدة خاصة بالتعدين والثروة المعدنية

وفي إطار هذه الخطة الطموحة، أطلقت مصر، بوابة رقمية بمسمى: "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، وذلك بهدف جذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين، في قطاع الطاقة، للتنقيب عن البترول والغاز في البلاد، حيث تستهدف البوابة توفير جميع البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين، بجانب الترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في مصر.

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وإلى جانب بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، يعمل قطاع البترول والثروة المعدنية حاليا على تشجيع الاستثمارات في مجال التعدين والتنقيب من خلال إطلاق منصة رقمية خاصة بالتعدين والثروة المعدينة، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج على أن تحتوي بوابة التعدين على كل البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدينة في مصر والترويج للمزيدات والاستثمارات في هذا القطاع.

نظام ربط المنشآت البترولية

ويعمل القطاع أيضا على تطبيق أنظمة الحوكمة عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وربط جميع شركات ومنشآت قطاع البترول والثروة المعدينة، عبر إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP، والذي يعمل على تحقيق ما يلي:

  • تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات في شركات القطاع المختلفة.
  • مراعاة التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.
  • المساعدة في تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات إلكترونيا.
  • تحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار.
  • تم بالفعل تطبيق نظام ERP في هيئة البترول وجميع الشركات القابضة، وجارِ ربط الشركات التابعة لهم.

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وأعلنت وزارة البترول أيضا عن تنفيذ مشروع نظام تخطيط وتطوير مصافي التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة، وبدء التنفيذ في شركات التوزيع التابعة للهيئة، بجانب البدء في تنفيذ مشروع التحكم والرقابة على الزيت الخام والمنتجات البترولية، عن طريق إنشاء مركز تحكم رئيسي "SCADA" لخطوط الأنابيب، والذي يهدف إلى التحكم ومراقبة حركة تداول ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية، فضلاً عن الانتهاء من مشروع المنصة الموحدة لأنظمة المعلومات الجغرافية GIS.

بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

وساعد إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية Egypt Upstream gateway، في التسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالمياً منذ فبراير2021، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى وفيما يلى أهم المعلومات عنها:

  1. توفر البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات الإنتاج وإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز.
  2. تعد الخرائط الاستثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة فى عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال دراسات جيولوجية للأحواض المختلفة.
  3. إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج.
  4. بالفعل يتم طرح المزايدات عليها ومنها ثلاث مزايدات عالمية تم طرحها خلال عام 2021.
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