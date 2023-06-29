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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

د.صابر حارص
د.صابر حارص

يبدو أن خلاصة الدين كله في الحج، وخلاصة الحج كله في طاعة الله دون شرك أو رياء، فالله أراد أن يضرب لنا المثل الأعلى في التوحيد (أي لا تشرك مع الله أحدا في طاعته وحبه) فأمر إبراهيم بذبح ابنه الوحيد الذي ظل سنوات يدعوه من أجله. 

فلما حدثته نفسه بأن  الأمر ربما يكون من الشيطان، وهو حديث منطقي بقياس عقولنا، ولا فائدة مرجوة من الذبح، وكيف يذبح أب ابنه الوحيد لمجرد رؤية، وما علاقة ذبح الابن بقوة الإيمان، وألا يوجد فعل آخر تختبر فيه قوة الإيمان غير ذبح الأبناء. 

ولكن الأمر  كان اختبارا للإيمان بوحدانيةالله في الطاعة، فمن يؤمن حقا يسمع الكلام، ويقدم على التنفيذ، وهو واثق أنه الخير، ولا يشرك مع طاعة الله غرضا آخر. 

ولما حضر إبليس أثناء الذبح ووسوس في أذن ابراهيم رماه بسبع جمرات بل وأمره الله أن يرميه بالجمرات كلما وسوس له. 

وكأن الله حقيقة جاء بهذا الموقف المهيب ليرسم لنا مناسك الحج، وفهم الغاية منه، وهي طاعة الله واتباع أوامره حتى لو كانت تصطدم مع عقلك وعلمك وتفكيرك. 

ولذلك تجد بعضا من المسلمين أنفسهم ينكرون مناسك الحج ويعتبرونها وثنية عكس ما أرادها الله سبحانه وتعالى، لا لشيء إلا لجهل أو مكيدة. 

وبدى اسماعيل في مشهد الذبح أقوى إيمانا، فنصح أبيه أن يحد السكين وأن يذبحه من الخلف حتى لا يراه فتتحرك غريزة الأبوة فيضعف في أمر ربه، غير أن حقيقة الأمر كان اختبار الأب أكثر ابتلاء، فكيف يقوم أب بذبح ابنا بارا نبيلا بهذا المستوى. 

فلما استوى المشهد كاملا من الطاعة وحب لله أعلى من حب الأبناء، واجتمع ابراهيم وزوجته هاجر وابنهما اسماعيل على ذلك جاء أمر الله “وفديناه بذبح عظيم” ، وتحولت المحنة إلى أعظم مشهد في تاريخ البشرية على الإطلاق(مناسك الحج ). 

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