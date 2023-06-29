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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثاني أيام عيد الأضحى..

تحرير 164 محضرا تموينيا وضبط 14 شيكارة دقيق بلدي محظور تداوله بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ومكافحة الغلاء ، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين .

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه تم شن حملات تموينية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. 

وأسفرت عن تحرير (164) محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت ما بين (81) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و (83) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي. 

وأشار إلي أن من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر رقم 16918 جنح مركز قويسنا ضد صاحب مخبز بلدى لحيازته ما يزيد (14) شيكارة دقيق بلدى محظور تداوله ومخصص لإنتاج المخابز البلدية ، وكذا تحرير محضر آخر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر بناحية أمام المستشفى العام بمركز بركة السبع لقيامة بعرض وبيع (500) علبة سجائر بأزيد من السعر الرسمى المقرر .

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ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية  لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال أيام العيد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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