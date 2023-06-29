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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم روسي عنيف.. أوكرانيا تستنجد: نعاني نقصا بالذخيرة وقدراتنا الجوية محدودة

نقص أسلحة أوكرانيا
نقص أسلحة أوكرانيا

 

 

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها تواجه نقصا في الذخيرة وحواجز دفاعية صعبة.

وقالت الرئاسة الأوكرانية إن قوات الجيش لديها نقصا في القذائف والصواريخ وقدراته الجوية محدودة.

وأشارت إلى أن روسيا نشرت ألغاما في مساحة لا تقل عن 20 ألف كلم مربع، كما أنها حشدت 360 ألف جندي ونشرت 3 خطوط دفاعية لمواجهة الهجوم المضاد، بحسب شبكة "العربية"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في سومي وخاركيف ودنبيرو تحسبا لهجمات صاروخية روسية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرانفورم"، ذكرت هيئة الاركان الأوكرانية بأن روسيا شنت 52 ضربة صاروخية بعضها استهدف مواقع مدنية مأهولة بالسكان، إلى جانب هجمات فاشلة في أفدييفكا وباخموت.  

وأضافت أن قوات الجيش الأوكراني خاضت 40 اشتباكا في محاور  ليمان وباخموت ومارينسكي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع الجيش الأوكراني في بيان له "أطلقت طائرة قوات الدفاع 11 ضربة على مجموعات القوى العاملة، وخمس ضربات استهدفت أنظمة صاروخ مضادة للطائرات وضربة واحدة استهدفت ومقر قيادة للعدو".

وحذرت هيئة الأركان الأوكرانية من أن احتمال هجمات الصواريخ الروسية والضربات الجوية على أراضي أوكرانيا بأكملها لا تزال مرتفعة.
 

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