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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: ثورة 30 يونيو أحدثت تغيرات إيجابية في مصر

رحاب موسى، عضو مجلس
رحاب موسى، عضو مجلس النواب

هنأت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، لافتة إلى أنه بعد مرور ١٠ سنوات على الثورة نلمس حدوث طفرات كثيرة فى كافة المجالات.

وأضافت النائبة رحاب موسي، أن من إنجازات الثورة استعادة الاستقرار والأمان في البلاد بعد فترة من الفوضى والانقسامات، بجانب تحسين الأوضاع الاقتصادية وطفرة هائلة فى مشروعات البنية التحتية.

واستكملت النائبة رحاب موسي قائلة “شهدت مصر نمواً اقتصادياً ملحوظاً وجذب للاستثمارات الأجنبية ومشروعات قومية كبيرة”، موضحا أن من إنجازات الثورة أيضا تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب تطوراً كبيراً في قطاع التعليم والصحة، حيث تم بناء وتجهيز المزيد من المدارس والمستشفيات، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.

كما أشارت النائبة رحاب موسي إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع كأحد أهم إنجازات ثورة الثلاثين من يونيو،  وكذا حقوق ذوى الاعاقة، ودعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا.

في الختام، يمكن القول إن ثورة ٣٠ يونيو أحدثت تغييرات إيجابية كبيرة في مصر على مختلف الأصعدة رغم التحديات التي ما زالت قائمة، إلا أن الشعب المصري استطاع استعادة هويته الوطنية والارتقاء ببلاده نحو مستقبل أفضل .

رحاب موسى عبد الفتاح السيسي يونيو

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