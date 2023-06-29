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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو نموذج فريد تجلت فيه مظاهر الإرادة ووحدة الشعب

سامي سوس، عضو مجلس
سامي سوس، عضو مجلس النواب

هنأ النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أنها أحد المكتسبات الهامة والمحطات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث تجلت فيها كل مظاهر الإرادة ووحدة الشعب المصري بجميع فئاته.


وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد السيطرة على مفاصل الدولة المصرية وطمس هويتها وبث الفرقة بين جموع الشعب المصري وهو المخطط الذي لم يستطع أحد تنفيذه عبر كل العصور، وبالتالي ما كان من الشعب المصري وجيشه العريق إلا أن ينتفض ويثور لتصحيح هذا المسار عبر ثورة 30 يونيو والتي تعد بداية انطلاق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنها حافظت على وحدة البلاد وجاءت بقيادة وطنية تتسم بالحكمة ووضعت شعبها نصب أعينها، كما وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.


وذكر عضو مجلس النواب، أن مصر تشهد حاليا ميلاد جمهورية جديدة، ذات حياة كريمة، تهدف لتغيير حياة المواطن للأفضل، كما أثمرت تلك الفترة عن إنشاء  طرق حديثة ومدن جديدة وبنية تحتية وتطوير فى التعليم والصحة، لافتا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، شهدت مصر نهضة اقتصادية واسعة من خلال المشروعات التنموية، بالإضافة إلى أن مصر خلقت لنفسها بعد الثورة، مكانة كبيرة بالإنجازات المتتالية التى حققتها فى مختلف المجالات.


وأشار سوس إلى أن هناك تحول رهيب حدث فى نظرة العالم لمصر بعد 30 يونيو عما قبلها، حيث أدركت الدول خطر الإرهاب الذى تغذيه الجماعة المتطرفة، وأن مصر قد خلقت لنفسها مكانة كبيرة بالإنجازات المتتالية التي حققتها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن  هذه الذكرى ستظل علامة فارقة، ونموذجا فريدا في تاريخ الثورات بما جسدته من معان وقيم نبيلة، مجددا العهد بأن نبذل كل غال ونفيس، لنبني وطنا قويا يفخر به أبناؤنا وأحفادنا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

سامي سوس مجلس النواب مستقبل وطن ثورة 30 يونيو

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