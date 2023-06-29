استطلاع يظهر تساوي عدد الداعمين للحرب الأوكرانية والرافضين لها.. الكرملين يكشف الحقيقة

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن بياناته تشير إلى استمرار دعم قوي بين الروس لما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وللرئيس فلاديمير بوتين، بحسب وكالة "رويترز".

جاء ذلك ردا على سؤال صحفي حول استطلاع يشير إلى تساو عدد الأشخاص الذين دعموا المفاوضات لإنهاء العملية العسكرية، التي استمرت 16 شهرا في أوكرانيا، وأولئك الذين يفضلون مواصلة الحرب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن "البيانات التي عرضناها تظهر شيئا مختلفا تماما - دعم هائل للعملية العسكرية الخاصة والرئيس".

وأضاف بيسكوف أن "الشيء الرئيسي بالنسبة للروس هو تحقيق الأهداف التي أمامنا التي صاغها الرئيس".