الكرملين يحذر من تهديد مستمر لمحطة زابوريجيا النووية





حذر الكرملين، اليوم الخميس، من أن هناك تهديدا مستمرا بسبب "الاستفزازات" من الجانب الأوكراني فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن المفتشين كانوا مؤخرًا في الموقع للتحقق من سلامة المحطة، التي تسيطر عليها القوات الروسية والتي تقع بالقرب من خطوط القتال في جنوب أوكرانيا.

وكثيرا ما ناشدت وكالة الطاقة التابعة للأمم المتحدة كلا الجانبين تجنب القصف بالقرب من مصنع زابوريجيا النووي، الأكبر في أوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا، يوري مالاشكو، إن أطلقوا صاروخا على ضواحي زابوريجيا أثناء الليل.

وأضاف أنه "حتى الآن ، تم تلقي 51 تقريرًا حول تدمير المباني السكنية، والمباني الخارجية، ومؤسسة تعليمية".

وتابع: "أصيبت امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا بجروح خلال قصف المدفعية في أوريكيف.كما أصيب تسعة أشخاص في منطقة زابوريجيا نتيجة للقصف العدائي، وقُتل شخص واحد"، بحسب "يوكرانيفورم".