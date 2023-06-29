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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة الدخل ومنع فاقد المياه.. فوائد كثيرة لتبطين الترع

صدى البلد

تسعى وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ خطتها الشاملة التى تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وقد عانت العديد من الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع، وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.
 

ولأن الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، ووجود أى عوائق أو انسداد بالمجرى المائى أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى، فإن لتبطين الترع فوائد عديدة منها:

 - ساهم تأهيل الترع في الفترات السابقة في استعادة الترع للكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات.

- أسهم التبطين في زراعة آلاف الأفدنة التي تم تكن تزرع من قبل بالنهايات.

- تحقيق عائد اقتصادى إيجابى  للمزارعين.

- توفير المياه من خلال منع الفقد الذي كان يحدث من قبل.


 


 

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