بـ850 مليون جنيه .. تفاصيل عن محور دار السلام - أبو تشت

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية الجارية علي أرض المحافظة، لمتابعة تقدم نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، برئاسة محمد السيد عوض، أعمال مشروع إنشاء محور دار السلام/ أبوتشت.

وتبلغ تكلفة المحور 850 مليون جنيه، بطول 28 كم، حيث يقع على مساحة 12,5 كم بمركز دار السلام بسوهاج، و15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا.

محور دار السلام/ ابو تشت بمحافظة سوهاج

ويربط المحور بين الطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج، والطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، مرورا بكوبري أعلي نهر النيل.

ويمثل المحور شريان جديد للتنمية، وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وربط مراكز المحافظة بالمراكز والمحافظات المجاورة، وخدمة حركة الاستثمار والتجارة بالمحافظة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.