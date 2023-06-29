طبق صحي ولذيذ.. أسرار عمل طاجن الكوارع في الفرن زي المطاعم

الكوارع لها طرق كثيرة ومتنوعة لطهيها، ويختلف مذاقها حسب اختلاف طريقة صنعها ، نقدم لكم طريق صحية ولذيذة للكوارع، وهي طاحن الكوارع في الفرن الذي يفضله الكثيرون ونقدم أسرار عمله والتي تجعله مثل المطاعم:



طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن:

المقادير :

- كوارع.

- بصلة كبيرة الحجم.

- نصف كيلو طماطم.

- 4 فصوص ثوم مفروم.

- 2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

- شرائح فلفل رومي ألوان.

- رشة فلفل أسود.

- رشة ملح.

- مستكة.

- حبهان.

- ورقتين لورا.

- ملعقة كبيرة سمن.

طريقة تحضير طاجن الكوارع في الفرن:

- في البداية، قومي بتنظيف الكوارع بالطريقة التي ذكرناها في السابق، للتأكد من نظافتها وزوال الرائحة الكريهة منها.

- بعد تنظيف الكوارع تمامًا، قومي بسلقها، بإحضار وعاء كبيرًا ووضع كمية من الماء ووضعها على النار، وضعي شرائح البصل، ونصف كوب عصير طماطم، ثم أضيفي ورق اللورا ورشة فلفل أسود والحبهان والمستكة، وقلبي جميع المكونات معًا جيدًا.

- بعد ذلك ضعي الكوارع في خليط عصير الطماطم المسبكة على النار، واتركيها لمدة طويلة حتى يتم نضجها تمامًا.

- قبل نضج الكوارع بوقت قليل، قومي بوضع رشة ملح، واتركيها حتى تنضج تمامًا.

- احضري وعاء آخر، وضعيه على النار وذوبي به ملعقة سمن، ثم شوحي به الثوم المفروم وأضيفي رشة كزبرة وشوحيها مع الثوم المفروم، ثم أضيفي باقي كمية عصير الطماطم، وبعدها أضيفي رشة ملح ورشة فلفل أسود ورشة بابريكا ورشة شطة، وخل أبيض، ثم اتركي الخليط على النار حتى يتسبك وينضج تمامًا.

- احضري طاجن وضعي فيه الكوارع الناضجة، ثم أضيفي صلصة الطماطم المسبكة بالتوابل، وعلى الوجه ضعي شرائح الفلفل الرومي الملون، وضعي طاجن الكوارع في الفرن، واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تحمر.