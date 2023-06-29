أول تعليق من الكرملين حول احتمالية منح رئيس بيلاروسيا لقب "عقيد" بالجيش الروسي

علق الكرملين، اليوم الخميس، على احتمالية منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو رتبة عقيد في الجيش الروسي.

وردا على سؤال صحفي حول فيما إذا كانت مسألة منح رتبة "عقيد" لرئيس بيلاروس هي فقط من باب المزاح، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،: "حتى الآن.. إنه مزاح، نعم.."، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وفي إبريل الماضي، قال الرئيس الروسي أثناء لقائه لوكاشينكو، إنه سيمنحه رتبة عقيد.

وقال لوكاشينكو مازحا في مؤتمر صحفي عقب المحادثات: "سيكون من الرائع لو كنت عقيدا، الحقيقة هي أنه (بوتين) وعدني، لكنه لم يف بوعده بعد".

ورد بوتين على سؤال من الصحفيين حول اللقب بالقول إن "رئيس بيلاروس لا يحتاج إلى ألقاب من الدول الأخرى".