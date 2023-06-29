وزير التموين: استيراد ماشية وأغنام من 4 دول أفريقية قبل عيد الأضحى

أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات اثناء أجازه عيد الاضحى.
واشار الى ان الوزارة توفر اللحوم السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ 195 جنيه للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ 160 جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ 170 جنيه للكيلو.
وأكد الدكتور علي المصيلحي ان الوزارة نوعت مناشئ ومصادر الاستيراد من دول افريقية عدة واستوردت ما يصل الى 25000 رأس ماشيه من السودان وجيبوتي بالإضافة الى استيراد الأغنام من اوغندا وتنزانيا.
من جانبه أكد اللواء احمد حسنين- الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان غرفة العمليات المركزية التى وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشكيلها تتابع عمل المجمعات وتوافر السلع التموينية بالمخازن التى خصصت لصرفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، أثناء وأشار إلى ان الشركة القابضة ستضخ يوميا بالمجمعات الاستهلاكية كل السلع ومنها اللحوم الطازجة والمبردة، ، مشيرا الى انه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال أجازة عيد الاضحى.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير دكتور احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا ضخ السلع واللحوم أيضا، وأشار إلى ان الدكتور علي المصيلحي قد وجه مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.