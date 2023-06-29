وزير التموين: استيراد ماشية وأغنام من 4 دول أفريقية قبل عيد الأضحى

للسيطرة على أسعار اللحوم

أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات اثناء أجازه عيد الاضحى.

واشار الى ان الوزارة توفر اللحوم ‏السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ 195 جنيه للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ 160 ‏جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ 170 جنيه للكيلو.

وأكد ‏الدكتور علي المصيلحي ان الوزارة نوعت مناشئ ومصادر الاستيراد من دول ‏افريقية عدة واستوردت ما يصل الى 25000 رأس ماشيه من ‏السودان وجيبوتي بالإضافة الى استيراد الأغنام من اوغندا وتنزانيا.

من جانبه أكد اللواء احمد حسنين- الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية ان غرفة العمليات المركزية التى وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشكيلها تتابع عمل المجمعات وتوافر السلع التموينية بالمخازن التى خصصت لصرفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، أثناء وأشار إلى ان الشركة القابضة ستضخ يوميا بالمجمعات الاستهلاكية ‏كل السلع ومنها اللحوم الطازجة والمبردة، ، ‏مشيرا الى انه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال أجازة عيد الاضحى.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير دكتور احمد كمال ان ‏الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية يتابع يوميًا ضخ السلع واللحوم أيضا، وأشار إلى ان الدكتور علي المصيلحي قد وجه مديري المديريات بإنشاء ‏غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعة لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.