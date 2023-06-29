8 سنوات على استشهاد النائب العام| "محامي الشعب" اغتاله الإرهاب في ذكرى الثورة.. والقضاء اقتص من القتلة

تحل اليوم 29 يونيو، الذكرى الثامنة لاستشهاد النائب العام السابق المستشار هشام بركات، محامى الشعب الذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه فى مثل هذا اليوم من العام 2015، وجاء القضاء الشامخ ليثأر من الإرهابيين ليصدر حكمه النهائي من محكمة النقض، بإقرار إعدام 9 متهمين، وتخفيف الأحكام على 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار الأحكام الصادرة بالمحاكمة الأولى على 24 متهما.

«صدى البلد» يرصد فى السطور التالية محطات في محاكمة المتهمين في تلك الجريمة، والتي راح ضحيتها محامى الشعب المستشار هشام بركات

14 شهرا في محكمة الموضوع

نظرت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في طره، برئاسة المستشار حسن فريد القضية على مدار 14 شهرا، واستمعت لأبرز شهود الإثبات البالغ عددهم 102 شاهد، وفى 22 يوليو 2017، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا على 28 متهما باغتيال النائب العام، الشهيد المستشار هشام بركات، والسجن المؤبد على 15 متهما، والسجن المشدد 15 سنة على 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال؛ لوفاته.

نظر طعن المتهمين أمام النقض

بعد صدور الحكم تقدم دفاع المتهمين المحبوسين البالغ عددهم 50 متهما من أصل 67، بطعن على الحكم، وأقرت محكمة النقض، فى 25 نوفمبر 2018، بإعدام 9 متهمين وخففت الأحكام على 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى على 24 متهما.

تنفيذ حكم الإعدام فى سجن الاستئناف

فى صباح 20 فبراير 2019، شهد سجن الاستئناف تنفيذ حكم الإعدام شنقا على 9 متهمين مدانين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض بإقرار الحكم ضد المتهمين.

والمتهمون الـ 9 هم : "أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

14 إرهابيا مطلوبين للعدالة

يوجد 14 إرهابيا مطلوب تقديمهم للعدالة، صدرت بحقهم أحكام غيابية من محكمة الموضوع، من بينهم من صدر ضدهم حكما بالإعدام وعلى رأسهم الإرهابي يحيى موسى وأحمد محمد عبد الرحمن، محمد حشمت، محمد محمود فتحي، كارم السيد ، يحيى السيد موسى، قدري محمد فهمي، صلاح الدين خالد ، على السيد أحمد بطيخ، معاذ محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود، كما ضمت الأسماء، محمد عبد الحفيظ أحمد، السيد الصيفي، على مصطفى على، مصطفى محمد ".

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في 29 يونيو 2015، ووجهت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.

ولد هشام محمد زكي بركات، في 21 نوفمبر 1950، تخرج في كلية الحقوق عام ،1973 وحصل على ليسانس حقوق بتقدير عام جيد جدًا، ثم التحق بالعمل في النيابة في عام 1973.



تدرج في المناصب بالنيابة العامة، وانتقل بعدها إلى السلك القضائي بين المحاكم الابتدائية والاستئناف، حتى وصل إلى منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وهو آخر منصب شغله قبل منصب النائب العام.

تولى منصب النائب العام في 10 يوليو عام 2013، بعد أسبوع واحد من الإطاحة بنظام المعزول محمد مرسي، بعد استقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلي منصور، ويعتبر النائب العام الثالث بعد 25 يناير.

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