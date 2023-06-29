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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات الدوري والكأس | عامر حسين يوجّه رسالة لـ رئيس استاد القاهرة

عامر حسين
عامر حسين

تقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على المسابقات، بالشكر الي وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي بعد موافقة الأخير على تأجيل أعمال الصيانة في الاستاد ونزع البذور الشتوية ما يستدعي غلق الاستاد، حفاظا على انتظام جدول مباريات مسابقتي الدوري العام وكأس مصر وعلى رأسها مباراة الاهلي والبنك الاهلي الليلة في الأسبوع الـ 32 بالدورى، مباراتي البنك الأهلي  وبيراميدز ، والزمالك والمقاولون العرب يومي 3 و 4 يوليو المقبل في كأس مصر.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم التي يشرف عليها عامر حسين  ، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر موسم 2022 –   2023 على النحو التالى:

الاثنين 3 / 7 / 2023   
البنك الأهلى وبيراميدز بإستاد القاهرة الدولى  في تمام الثامنة والنصف مساء

الثلاثاء 4 / 7 / 2023  
انبى والنجوم  بإستاد بتروسبورت  في تمام السادسة مساء

الثلاثاء 4 / 7 / 2023  
الزمالك والمقاولون العرب  بإستاد القاهرة  في تمام الثامنة والنصف مساء

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