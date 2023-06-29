حرب نووية وشيكة .. جنرال أمريكي يحذر من خطأ الناتو الكارثي بأوكرانيا

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، إن أي ضمانات أمنية سيقدمها حلف الناتو لنظام كييف ستؤدي إلى تصعيد الصراع بين الغرب وروسيا، كما أنها قادرة على إثارة حرب نووية.

وحسب موقع “19 فورتي فايف” الأمريكي، قال ديفيس، إن “محاولات جذب أوكرانيا إلى منطقة مسؤولية الناتو ستؤدي إلى عواقب وخيمة على العالم في حالة حدوث أي تصعيد”.

وقال ديفيس: "أي تأكيدات مؤكدة من أوكرانيا بأن الولايات المتحدة أو الناتو سيكونان مستعدين للدخول في صراع مفتوح مع روسيا، التي تمتلك أسلحة نووية ، تعرض بشكل لا لبس فيه مستقبل الأمن الأمريكي لمخاطر عالية وغير ضرورية".

وأشار إلي أن قصر نظر دول الناتو قد أطلق عملية طويلة ومنهجية ويمكن التنبؤ بها لمدة 15 عاما لإطلاق العنان للصراع على الحدود الروسية، والتي بدأت في عام 2008 ببيان الناتو عن نيته قبول أوكرانيا في الحلف.

وأضاف ديفيس: "واحدة من أكبر الأخطاء في الغرب منذ البداية هو عدم الرغبة في أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا لديها بعض المخاوف المشروعة بشأن الأمن القومي، وكيف يمكن أن تتفاعل مع تصرفات الغرب، التي يعتبرونها تتعارض مع مصالحهم”.