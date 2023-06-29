‏قناة السويس تحقق أرقاما قياسية بفضل مشروعات تطويرها المتواصلة.. تفاصيل

أذاعت فضائية إكسترا نيوز تقريرا جاء فيه، لم تتوقف يد التطوير في قناة السويس سواء في المجرى الملاحي أو في المنطقة الاقتصادية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات العالمية لتكون القناة ومنطقتها شريان للتنمية.

وتابع التقرير الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن قناة السويس حققت أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة خلال العام المالي 2022 - 2023 محققة بذلك إيراد سنوي مالي بلغ حوالي 9 مليارات و 400 مليون دولار نتيجة خطة التطوير التي تبناها الرئيس السيسي منذ تولية مقاليد الحكم.

الأزمات العالمية

وأضاف التقرير، نجحت قناة السويس خلال السنوات الماضية في تحقيق نقلة نوعية في نتائج أعمالها رغم الأزمات العالمية المتتالية من أزمة كورونا وأزمة روسيا أوكرانيا.