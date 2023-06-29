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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومية للأنفاق: 1217 رحلة يوميًا بالخطوط الثلاثة لـ المترو

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن انتظام حركة  تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر ب 1217 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و 466 رحلة بالخط الثاني، و253 رحلة بالخط الثالث.


كما أشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات و مسؤولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

 

كما أشار البيان إلى مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 ص طوال العام و مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الإنتهائية على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة و من محطة المنيب الساعة 11:55 م ، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:31 م ، و من محطة الكيت كات الساعة 12:05 ص ، حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص ، و يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر و بين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 ص، كما أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث و إزالتها على الفور.

 

وأشار البيان إلى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميا و الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية و حى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق
وحيث أشار البيان الى جدول التشغيل كالتالي :-

محطة عدلي منصور 
اول رحلة الساعة ٦ صباحا
اخر رحلة الساعة ١٠ ونص مساءا

محطة الفنون والثقافة
اول رحلة الساعة ٦ و ٢٢ دقيقة صباحا 
واخر رحلة الساعة ٩ و ٢٢ دقيقة مساءا

محطة العبور الجديدة
اول رحلة الساعة٦.٥٥ صباحا 
اخر رحلة الساعة ٢١ و ٢٥ دقيقة مساءا

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