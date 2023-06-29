كفاية.. نجم الزمالك السابق يسخر من أنباء انتقال فتوح للأهلي

سخر طارق السيد نجم الزمالك السابق من شائعات انتقال أحمد فتوح نجم الزمالك الي النادي الأهلي .

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عيد سعيد عليكم ورد الجماهير "كفاية" .. فتوح في الأهلي ولا البنك الأهلي ".

حصد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غزل المحلة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.



وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب اللقاء عقب نهاية المباراة مباشرة في أرض الملعب.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة.