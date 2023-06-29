شباب الصحفيين : 30يونيو أعادت شريان الحياة من جديد للمصريين

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن التاريخ سوف يتوقف كثيرا أمام ثورة "30 يونيو" المجيدة والتي تمثل مرحلة مهمة وفارقة من عمر الوطن رسخت خلالها مقومات الحق والخير والعدل والوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد.



أكدت الجبهة أن هذه الثورة العظيمة أعادت الهوية المصرية من جديد بعد أن اختطفت على يد جماعة إرهابية دموية تبحث فقط عن مصالحها الشخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: سيظل تاريخ مصر الحديث شاهدا على أعظم ثورة انتفض فيها الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر لينقذ وطنه الغالي من الإخوان الآفاقون المخربون ويعيد كرامته في صورة وطنية رائعة جسدت أسمى معاني الانتماء والولاء والفداء لمصرنا الكبيرة الغالية.



أضاف طوالة أن 30 يونيو من أعظم الثورات التي أبهرت العالم وهزت وجدان كل مصري مهموم بقضايا الوطن والمواطن وكانت حديث العالم كله الذي وقف احتراماً واجلالا للمصريين الذين خرجوا بالملايين في شوارع وميادين محافظات مصر على قلب رجل واحد ليطلقوا صرخات العزة والكرامة والشموخ في وجه الإرهاب الأسود ويخرجوا الكارت الأحمر لمن باعوا وخانوا الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية.



أشار رئيس الجبهة إلى أن جموع الصحفيين الشرفاء الذين كانوا في صدارة المشهد

في هذه الثورة العظيمة يجددون العهد والوعد بدعم ومساندة الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس البطل عبد الفتاح السيسي الذي انقذ مصر والمصريين من الدمار والخراب والتقسيم.مؤكدين على أن مصر السيسي تقود معركة البناء والتنمية والاستقرار بقوة وعزيمة الابطال للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.



أوضح طوالة أن ثورة 30 يونيو لم تنقذ مصر فقط من المخططات الخبيثة والدنيئة لأهل الشر وأعداء الحياة بل انقذت المنطقة بأكملها من براثن نشر الفوضى.واعادت شريان الحياة من جديد للمصريين

أكد رئيس الجبهة أنة في الذكرى العاشرة

لهذه الثورة المجيدة تصنع"مصر السيسي" تاريخ جديد من المشروعات العملاقة والانجازات الكبيرة التي لم تحدث منذ 100 سنة في كافة المجالات ونستكمل سويا أبناء هذا الشعب المصري العظيم مع أبطال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية رحلة النجاحات العظيمة التي وضع حجر أساسها بكل اقتدار وتميز الرئيس عبد الفتاح السيسي.