إيران: نرغب باستعادة العلاقات مع مصر

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن بلاده ترغب بتنمية العلاقات مع مصر، في إطار استعادة العلاقات مع جميع دول في المنطقة بعد استعادة العلاقات بين إيران و السعودية.

وقال عبد اللهيان : "نرغب بإعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة وجميع الدول الإسلامية، ومن بينها مصر والمغرب"، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.





ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن شعائر الحج تحمل رسائل معنوية خاصة.

وأشار عبد اللهيان إلى أنه هناك فرصة للدبلوماسيين حتى يركزوا على القضايا التي تخص المسلمين حول العالم ووحدة الأمة الإسلامية.