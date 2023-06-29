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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فتاة تتسبب في بكاء جمال شعبان | اعرف التفاصيل

جمال شعبان
جمال شعبان

أثارت زيارة البلوجر نويل روبينسون لمصر اهتمام العالم ولكن دعمه لمرضى مستشفى سرطان الأطفال ومفاجأتهم بزياته وتصوير فيديوهات معهم كان أكثر شيء أثار إعجاب الجميع.

 

وكان من بين الأطفال الذين صور معهم  نويل روبينسون فى مستشفى سرطان الأطفال بمصر فتاة تدعى جنى التى فرحت بزيارة نويل لها ولم تصدق الأمر، وحاولت أن تؤدى رقصته معه رغم حالتها المرضية لكنها لم تستطع.

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وعبر دكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب السابق عن إعجابه لزيارة التيك توكر الألمانى نويل روبينسون لأطفال مستشفى سرطان الأطفال على صفحته الرسمية على الفيسبوك.

 

وقال جمال شعبان “خليتيني عيطت يا جني يا بنتي .. فيديو زيارة البلوجر الألماني لمعهد سرطان الأطفال يغسل القلب ويطهر الروح ”.

 

وسجل نويل روبينسون التيك توكر الألمانى الذي يمتلك فى حسابه أكثر من 33 مليون متابع مع بعض أطفال مستشفى سرطان الأطفال ورقص معهم وسجل فيديوهات لطيفة حصدت إعجاب كثيرين.
 

نويل مع الطفلة جنى 
سرطان نويل روبينسون سرطان الأطفال التيك توكر الألمانى نويل جمال شعبان

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