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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال على مهرجان الفوم في ثاني أيام عيد الأضحى بشواطئ الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت فنادق الغردقة مهرجان الفوم في ثان أيام عيد الأضحى المبارك ة بمشاركة السياح الأجانب الذين حرصوا على مشاركة المصريين من نزلاء الفنادق الإحتفالات َ على الشواطئ ولاقي ذلك إقبال  من السائحين والتفاعل على أنغام الموسيقى وسط تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى.

كشف نبيل حسين الخبير السياحي ومنظم فعاليات مهرجان الفوم بالغردقة بأن الفنادق تحرص دائما على المشاركة في الأعياد و المناسبات الاجتماعية لافتا  أن ثاني أيام عيد الأضحى شهد الاحتفال بمهرجان الفوم.


وأشار ان الفنادق دائما تحرص على الاحتفالات في الأعياد والمناسبات الاجتماعية والوطنية لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال أسبوع العيد جاء 100‪%تزامنا مع زيادة الحجوزات وإقبال على فنادق الغردقة والتي باتت وجهة سياحية لقضاء الاجازات والأعياد..

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الغردقة أيام عيد الأضحى ايام عيد الاضحى المبارك فنادق الغردقة

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