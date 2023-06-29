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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة الأوكراني: سكان كييف لن يتأثروا حال وقوع حادث بمحطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

قال وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، اليوم الخميس، إن سكان العاصمة الأوكرانية كييف لن يشعروا بالعواقب في حال وقوع حادث في محطة زابوريجيا النووية.

 

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، قال لياشكو، إن "كييف تقع بعيدا عن مدي التأثير”.

 

وأوضح أن وزارة الصحة الأوكرانية، قامت الوكالة بتطوير واختبار أنظمة الإنذار التي ستعمل في حالة وقوع حادث في المحطة النووية.

كما دعا لياشكو، إلي عدم إثارة الذعر والإثارة غير المبررة حول هذا الموضوع.

 

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الكرملين، من أن هناك تهديدا مستمرا بسبب "الاستفزازات" من الجانب الأوكراني فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن المفتشين كانوا مؤخرًا في الموقع للتحقق من سلامة المحطة، التي تسيطر عليها القوات الروسية والتي تقع بالقرب من خطوط القتال في جنوب أوكرانيا.

 

وكثيرا ما ناشدت وكالة الطاقة التابعة للأمم المتحدة كلا الجانبين تجنب القصف بالقرب من محطة زابوريجيا النووية، الأكبر في أوروبا.

زابوريجيا كييف محطة زابوريجيا النووية أوكرانيا

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