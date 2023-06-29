عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية حتى لو وقعت اتفاقا مع واشنطن

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير "ترسانة نووية"، حتى إذا وقعت طهران اتفاقا نوويا مع واشنطن.

وقال نتنياهو: "لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية"، مضيفا "حتى لو تم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هذه الاتفاق لن يلزمنا"، جاء ذلك خلال كلمته بحفل تخريج دورة الطيارين بقاعدة "حتسريم" الجوية، وفقا لما أعلنته قناة "كان" الرسمية.
 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنحافظ على حقوقنا وواجباتنا في الدفاع عن أنفسنا في أي مكان في الشرق الأوسط، وسوف تؤدي القوات الجوية دورًا مهمًا في هذا".

إسرائيل .. تحرك عاجل من نتنياهو بشأن التعديلات القضائية

وكانت قد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا ضمن خطة التعديلات القضائية.

 

في غضون ذلك، من المتوقع أن يجري نتنياهو نقاشًا محدودًا اليوم بمشاركة عدة وزراء، عنوانه حسب المعلومات التي أعطيت لمكاتب الوزراء فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع أن تتناول المناقشة فحص الأدوات القانونية للتعامل مع هجمات المتظاهرين ضد الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين، وكذلك مع التهديدات الأخرى التي ظهرت مؤخرا فيما يتعلق بسلامة المسؤولين المنتخبين، ومن بين الوزراء المدعوين للنقاش: وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

بأرقام خرافية.. سباق بين الأهلي وبيراميدز لخطف نجم الزمالك| من يفوز؟

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

ترشيحاتنا

بـ تعليق مؤثر .. فيديو غير متوقع من خالد الغندور

دعاء ثاني أيام العيد.. هذه قصة يوم النحر المبارك في القرآن الكريم

بيان عاجل من روسيا بشأن تناقض الغرب بين المساعدات الإنسانية وتسليح أوكرانيا

إعلان مقلق من المستشار الألماني بشأن نهاية حرب أوكرانيا

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

بسبب الشركة المنظمة.. إلغاء حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات طبيعية لعلاج عسر الهضم بعد الإفراط في تناول اللحوم

فتاة تتسبب في بكاء جمال شعبان | اعرف التفاصيل

ماتوا على عرفات| 13 قصة مؤثرة لحسن الخاتمة.. كيف كانت لحظاتهم الأخيرة؟

طريقتان مذهلتان لتنظيف الكوارع.. سريعة ونتائجها مضمونة

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ