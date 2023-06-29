نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية حتى لو وقعت اتفاقا مع واشنطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير "ترسانة نووية"، حتى إذا وقعت طهران اتفاقا نوويا مع واشنطن.

وقال نتنياهو: "لن نسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية"، مضيفا "حتى لو تم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هذه الاتفاق لن يلزمنا"، جاء ذلك خلال كلمته بحفل تخريج دورة الطيارين بقاعدة "حتسريم" الجوية، وفقا لما أعلنته قناة "كان" الرسمية.



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنحافظ على حقوقنا وواجباتنا في الدفاع عن أنفسنا في أي مكان في الشرق الأوسط، وسوف تؤدي القوات الجوية دورًا مهمًا في هذا".

وكانت قد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا ضمن خطة التعديلات القضائية.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يجري نتنياهو نقاشًا محدودًا اليوم بمشاركة عدة وزراء، عنوانه حسب المعلومات التي أعطيت لمكاتب الوزراء فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع أن تتناول المناقشة فحص الأدوات القانونية للتعامل مع هجمات المتظاهرين ضد الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين، وكذلك مع التهديدات الأخرى التي ظهرت مؤخرا فيما يتعلق بسلامة المسؤولين المنتخبين، ومن بين الوزراء المدعوين للنقاش: وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.