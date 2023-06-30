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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بهذا السعر.. مرسيدس تقدم نسختها الجديدة AMG S 63 E Performance| صور

مرسيدس AMG S 63 E
مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة

تواصل شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، من تألقها عالميًا بعد أن كشفت النقاب عن احدث اصداراتها وهي النسخة AMG S 63 E Performance، والتي تأتي بالعديد من القدرات القوية، إلى جانب الكثير من التقنيات والتجهيزات.

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مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة 

مرسيدس تقدم نسختها الجديدة AMG S 63 E Performance

مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة 

حصلت السيارة مرسيدس AMG S 63 E Performance على منظومة دفع هجينه، حيث تتوافر بمحرك بنزين واخر كهربائي، حيث تتمكن السيارة من انتاج قوة إجمالية بلغت 802 حصانا/ 590 كيلووات، بينما يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 290 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة 

قدرات عالية من ناحية التسارع واستهلاك اقتصادي للوقود .. مرسيدس AMG S 63 E Performance

مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة 

وتعتمد السيارة مرسيدس AMG S 63 E Performance على بطارية سعة 13.1 كيلووات/ساعة، مع قدرات اقتصادية من ناحية استهلاك الوقود، حيث يمكنها قطع مسافة قدرها 100 كم مقابل 4.4 لتر من الوقود، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.3 ثانية.

مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة 

سعر السيارة مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة 

 

تقدم السيارة مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة بقيمة سعرية بلغت 208 ألف و 393 يورو.

مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة 
مرسيدس amg AMG S 63 E Performance مرسيدس AMG S 63 E Performance مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة سعر السيارة مرسيدس AMG S 63 E Performance

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