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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ تعليق مؤثر .. فيديو غير متوقع من خالد الغندور

خالد الغندور
خالد الغندور

نشر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ، مقطع فيديو له يقوم فيه بتنطيط الكرة.

وعلق الغندور علي الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" يا ليت الشباب يعود يوما ".

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ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

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فقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

ويتبقى أمام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 3 مباريات خلال الموسم الحالي فى بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة خلف نادي بيراميدز المتصدر مؤقتا والأهلي الثاني  وفيوتشر صاحب المركز الثالث.

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