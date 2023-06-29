بـ تعليق مؤثر .. فيديو غير متوقع من خالد الغندور

نشر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ، مقطع فيديو له يقوم فيه بتنطيط الكرة.

وعلق الغندور علي الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" يا ليت الشباب يعود يوما ".



فقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

ويتبقى أمام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 3 مباريات خلال الموسم الحالي فى بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة خلف نادي بيراميدز المتصدر مؤقتا والأهلي الثاني وفيوتشر صاحب المركز الثالث.