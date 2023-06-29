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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق للتعاقد مع ماسون ماونت

ماونت
ماونت

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد نجح في التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الإنجليزي ماسون ماونت، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

 وذكرت شبكة “ذا أثلتيك" البريطانية، أن "الشياطين الحمر" سيدفعون مبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني كإضافات تعتمد على الأداء والنجاح.

 وسيوقع ماونت، حسب ما ورد، على عقد لمدة خمسة مواسم مع خيار التجديد لموسم إضافي.

 ويأتي التعاقد مع ماونت ليعزز من خيارات الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني للفريق، خاصة في وسط الملعب.

 وكان ماونت قد تدرج في الفئات السنية لتشيلسي، وسجل 27 هدفا وصنع 22 في 129 مباراة مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

 وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في عام 2021، في 36 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وشارك كأساسي في نهائي كأس أمم أوروبا 2020 أمام إيطاليا.

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