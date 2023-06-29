اقتصادنا متخلف.. تصريحات خطيرة من سياسي أوكراني بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال فيكتور ميدفيدشوك، السياسي الأوكراني المعارض، إنه أوكرانيا لن تصبح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كونها دولة ذات اقتصاد متخلف يحتضر، لافتا إلى أن الغرب يحتاج إلى كييف فقط كمركز لزعزعة استقرار المنطقة.

وأوضح ميدفيدشوك: "الاقتصاد الأوكراني ليس اقتصاد أمة أوروبية مزدهرة، بل هو أقتصاد دولة متخلفة تحتضر. ومهما قال السياسيون الأوروبيون لن يسمح أحد لـ أوكرانيا بالمجيء إلى الطاولة الأوروبية بهذا الاقتصاد المتدهور، مشيرا إلى أن أوكرانيا الآن هي مركز لزعزعة الاستقرار فء المنطقة.

وأشار ميدفيدتشوك إلى أنه وفقًا للبنك الوطني الأوكراني، يبلغ معدل البطالة حاليًا حوالي 25-26٪، وهو ما يتوافق مع إجمالي 3.2 مليون عاطل عن العمل.

وأضاف: "في تقريرها الصادر في 19 يونيو عن أوكرانيا، أشارت الأمم المتحدة إلى أن 65٪ من الأسر أبلغت عن انخفاض في الدخل منذ فبراير 2022، وانخفضت نسبة الأسر التي عملت بأجر كمصدر رئيسي لدخلها من 67٪ إلى 53٪، أي أن نصف الأسر الأوكرانية ليس لديها مصدر للمال"

وفقًا للأمم المتحدة، فإن 44٪ من الأسر لا تستطيع تحمل تكاليف السلع الأساسية، بينما قالت 43٪ من الأسر إنها تلجأ إلى التقنين واقتراض الطعام أو تناول طعام أرخص.