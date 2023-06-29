أسرة لاعب الأهلي تمنعه من كأس العالم للسلة

أرسل مروان سرحان لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، اعتذار رسمي للاتحاد المصري لكرة السلة، عن الإنضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لكأس العالم لكرة السلة.

وتشارك مصر في كأس العالم لكرة السلة هذا العام بعد غياب عن النسخة الأخيرة للبطولة، وتقام البطولة في أغسطس المقبل والذي يتم تنظيمها في ثلاثة دول هي الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأوضح مروان سرحان، في جواب اعتذاره عن المشاركة في معسكر المنتخب المقبل، بسبب ظروف أسرية مع عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يلي مجموعات كأس العالم لكرة السلة 2023:

المجموعة الأولى: أنجولا- جمهورية الدومينكان – الفلبين - إيطاليا

المجموعة الثانية: جنوب السودان – صربيا – الصين - بورتوريكو

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية – الأردن – اليونان – نيوزيلندا

المجوعة الرابعة: مصر – المكسيك – مونتينجرو – لتوانيا

المجموعة الخامسة: ألمانيا – فنلندا – استراليا – اليابان

المجموعة السادسة: سلوفينيا – كاب فيردي – جورجيا - فينزويلا

المجموعة السابعة: إيران – إسبانيا – كوت ديفوار – البرازيل

المجموعة الثامنة: كندا – لاتفيا – لبنان – فرنسا