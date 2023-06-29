سقوط الدولار الأمريكي .. عملة بريكس الجديدة تعلن نهاية الأخضر

تستعد الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، في قمة بريكس الـ15، في أغسطس 2023، للإعلان عن عملة جديدة للتداول بين الدول بديلة لـ الدولار الأمريكي.

وحسب وسائل إعلام روسية، قال الاقتصادي جيم ريكارد، إن الخطأ الرئيسي للغرب عدم القدرة على فصل أدوار الدفع في التجارة والعملات الاحتياطية، حيث إن الأول ضروري من أجل تجارة السلع والخدمات.

وأضاف: “بشكل عام، يمكن للبلدان استخدامه في جميع العملات المطلوبة. في هذه الحالة، سينخفض دور الدولار الأمريكي. كما سينخفض الطلب الخارجي”.

وأوضح أن “العامل الرئيسي الذي يحدد العملة الاحتياطية سوق السندات السيادية الكبيرة والمتطورة. حتى الآن، لا يوجد بلد قادر على مقارنة سوقه بسوق سندات الخزانة الأمريكية من حيث نطاقه وقابليته للتحويل”.

وتحاول بريكس التوسع والوصول إلى آفاق جديدة، وإذا انضمت المملكة العربية السعودية إلى المخيم، فستشكل مع روسيا أكبر سوق للطاقة.

وأشار ريكارد، إلي أنه “بكل المقاييس، هذا ليس مجرد اقتراح آخر فقط. عملة بريكس ستكون بديله للدولار لهيمنة الغرب".