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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خارج المسار| أكبر منجم ذهب أمريكي يعلن خبرًا صادمًا عن المعدن الأصفر

صدى البلد

قال الرئيس المؤقت لمنجم الذهب نيوكريست إن الجهات التنظيمية بحاجة ماسة إلى التعجيل بالموافقات على المناجم الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة لتشغيلها لضمان إمدادات المعادن الضرورية لتجنب تغير المناخ، اليوم الخميس.

وقالت شيري دوي، الرئيس التنفيذي المؤقت لأكبر منجم للذهب، في مؤتمر للتعدين في بريسبان: "نحن خارج المسار بشكل عاجل ونحتاج إلى تصحيح المسار على الفور"، حسبما أفادت رويترز.

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وقالت دوي إن هناك حاجة ماسة أيضًا إلى معادن أخرى ، مثل النيكل والكوبالت والليثيوم ، المستخدمة في البطاريات وتوربينات الرياح ، من أجل انتقال الطاقة.

حل الأزمة 

وأضافت دوى إن عمال المناجم بحاجة إلى تسريع التطوير بترتيب كبير ، كما يتعين على الحكومات خفض الجداول الزمنية التنظيمية وتعزيز الموظفين التنظيميين.

البديل المرعب 

تعتمد نيوكريست على مزرعة رياح لتزويد 40٪ من احتياجاتها من الكهرباء لمنجم كاديا للذهب في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا ، لكن تطوير مشروع الطاقة هذا يكافح مع الأطر الزمنية التنظيمية.

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