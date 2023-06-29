عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بنبذ الكراهية والتطرف|برلماني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئوليات ونشر التسامح والتعايش السلمي

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن

تابع النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ما قام به شاب من دولة السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد إستوكهولم الكبير أمس الأربعاء تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء طارق نصير فى بيان صحفى له أن ما قام به المتطرف السويدي يعد جريمة تأجج مشاعر المسلمين وتشكل استفزازا خطيرا لهم وتنم عن روح عدوانية كريهة لا تمت إلى حرية التعبير بصلة بل هو عمل من أعمال العنصرية والتحريض علي العنف والكراهية.

وأضاف أن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة ترفضها رفضًا تامًا كافة القيم الإنسانية والمعتقدات.

ودعا نصير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف هذه الأعمال المرفوضة والتي تأجج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.

وطالب اللواء طارق نصير بأهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف واحترام الرموز الدينية والمقدسات الإسلامية.

دولة السويد القران الكريم مسجد إستوكهولم الكبير عيد الأضحى المبارك العنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة سرقة التيار الكهربائى فى الأفراح بالشارع

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

ترشيحاتنا

مصر تهزم السويد بمونديال شباب اليد

ترك حالة من الحزن.. جدل كبير حول إنهاء عجل البحيرة حياته هربا من الجزار

احذر.. الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة جريمة الرشوة في قانون العقوبات

الأهلي يفوز على البنك 3-0 في بطولة الدوري الممتاز

مفاجأة صادمة.. سي إن إن: الجنرال سوروفكين عضو سري في مجموعة فاجنر

تصريحات عاجلة من السفير الروسي بسويسرا بشأن حيادها من الأزمة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات وعصائر تخلصك من مشاكل لحمة العيد

بتر الساق لإنقاذها| حادثة لسائحة تايلاندية تثير الجدل.. اعرف القصة كاملة

احذر حقنة هتلر القاتلة| قصة مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع

تصرّف غير متوقع من ابنة جوارديولا في مصر | شاهد

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ