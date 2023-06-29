بنبذ الكراهية والتطرف|برلماني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئوليات ونشر التسامح والتعايش السلمي

تابع النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ما قام به شاب من دولة السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد إستوكهولم الكبير أمس الأربعاء تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء طارق نصير فى بيان صحفى له أن ما قام به المتطرف السويدي يعد جريمة تأجج مشاعر المسلمين وتشكل استفزازا خطيرا لهم وتنم عن روح عدوانية كريهة لا تمت إلى حرية التعبير بصلة بل هو عمل من أعمال العنصرية والتحريض علي العنف والكراهية.

وأضاف أن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة ترفضها رفضًا تامًا كافة القيم الإنسانية والمعتقدات.

ودعا نصير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف هذه الأعمال المرفوضة والتي تأجج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.

وطالب اللواء طارق نصير بأهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف واحترام الرموز الدينية والمقدسات الإسلامية.