فرج عامر: مستني العيدية من الأهلي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحه علي مباراة الأهلي والبنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" انت مش عاوزه تاخذ العيديه ليه أصل انا مستني العيدية من الاهلي".

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إضافة الهدف الثاني في مرمى منافسه البنك الأهلي في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز.

توغل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بين لاعبي البنك في الدقيقة 27 من عمر المباراة، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد ابو جبل وهو يشاهدها دون أن يحرك ساكناً.