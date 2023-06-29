حدائق "الزراعة" تستقبل 100 ألف زائر أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحدائق التابعة لها (الحيوان والأورمان والأسماك) في القاهرة والجيزة والمحافظات استقبلت حوالى 103 آلاف زائر أمس واليوم وقال د محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة أن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 ألف زائر للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك في حين أن حدائق الحيوان في الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفرالشيخ والشرقية والأسماك استقبلت حوالي 30 ألف زائر .



وفي سياق متصل استقبلت حديقة الأورمان بالجيزة حوالي 3 آلاف زائر وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة اتخذت إدارة الحدائق كل الإجراءات من أجل توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.